Intempéries en Tunisie : Plusieurs routes fermées à la circulation à Siliana et Kairouan

Tweet Share Messenger

L’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR) a annoncé, ce samedi 19 mars 2022, la fermeture de plusieurs routes à cause des fortes précipitations enregistrées depuis hier soir, dans les gouvernorats de Siliana et Kairouan.

L’ONSR, qui a appelé les automobilistes à la vigilance d’autant que les pluies se poursuivront ce soir et demain, a précisé que les routes ont été fermées car devenues impraticables, notamment à cause des inondations près des oueds.

Ainsi les routes suivantes ont été fermées à Kairoun et Siliana : Route locale Oued Ghriba reliant Aïn Haffouz à Aïn Jalloula, la route locale 803 à Oued Marq Ellil, reliant Haffouz à El-Ala et RN 12 reliant Chbika Haffouz, la Route régionale 719 près de Oued Boussaïda à Bargou, la Route régionale 171 près de Oued Mezyen reliant Rouhia à Hbabsa, route locale 611 près de Oued Bouajila et la route régionale 77 Oued Ellia reliant Ellouza à Rouhia.

La même source ajoure que l direction générale de la garde nationale est au service des usagers de la route qui sont invités à contacter les numéros suivants pour tout renseignement : 193/71.960.448 ou 71.963.512.

Y. N.