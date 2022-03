Ben Arous – Belaoued Auto : Stafim inaugure un nouveau réparateur multimarques agréé

Le 11 mars courant, le groupe Stafim a célébré l’inauguration de Belaoued Auto, premier réparateur multimarques agréé, Peugeot, Citroen et Opel, dans le gouvernorat de Ben Arous, et plus précisément à Megrine Riadh.

Le vice-président du groupe Stafim, Abderrahim Zouari, le directeur services et pièces Taoufik Dkhil, le président régional de l’Utica Ben Arous, Imed El Behi, le gérant de la société Belaoued Auto, Ayech Belaoued, ainsi que plusieurs cadres de la société ont été présents à la cérémonie.

La superficie de ce nouveau centre de réparation est estimée à environ 1.000 m2. Il dispose d’un grand atelier de carrosserie se composant d’une cabine de peinture, d’un four, d’un laboratoire et de 4 aires de préparation, et équipé de tous les systèmes et outillages spécifiques, conformément aux normes des marques du constructeur

C. B. Y.