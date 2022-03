Tunisie : L’événement keffois « 24 Heures Théâtre » célèbre son 20e anniversaire

Tweet Share Messenger

24 Heures de Théâtre non stop au Kef a démarré hier, mercredi 23 mars, et se poursuivra jusqu’à ce dimanche. Une cinquantaine de représentations issues de 15 pays sont au programme de cette 20e édition.

Les 24 Heures de Théâtre non stop au Kef représentent un concept artistique unique en son genre permettant à la ville du Kef de vivre au rythme des représentations théâtrales pendant 24 heures, mais l’événement a évolué au fil des années et s’étale désormais sur plusieurs jours, célébrant à chaque nouvelle édition la Journée mondiale du Théâtre (27 mars).

Depuis déjà 20 ans, l’événement a su s’imposer comme un rendez-vous théâtral important et original dans le paysage culturel tunisien permettant aux Keffois d’avoir leur propre grand événement international dédié au 4e art qui a toujours été lié à cette ville.

Le programme de cette année sera de taille, puisqu’une quinzaine de pays seront représentés comme la France, l’Italie, l’Espagne ou encore la Palestine, et ce, à travers différentes pièces théâtrales, et performances musicales et chorégraphiques.

F.B