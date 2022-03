Égypte vs Sénégal en live streaming : Éliminatoires pour la Coupe du monde

Le duel Égypte vs Sénégal continue, cette fois ci dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde Qatar 2022, après une finale de la CAN emporté par les sénégalais par les tirs au but. En direct, 20h30 heure Paris au Stade international du Caire.

Egypte vs Senegal en live streaming : match aller éliminatoires Coupe du monde Qatar 2022 | Direct | Live :