Festival de Carthage | Hélène Segara déprogrammée, la Palestine au cœur de la 59 édition

La direction du Festival international de Carthage a annoncé le retrait du spectacle d’Hélène Segara de sa 59e édition, tout en réaffirmant le soutien indéfectible de la Tunisie à la cause palestinienne.

La direction du Festival international de Carthage informe qu’il a été décidé de retirer de la programmation le spectacle de Hélène Segara initialement prévu dans le cadre de la 59e édition du festival.

La direction du festival réaffirme l’engagement constant de la Tunisie en faveur du peuple palestinien pour la restitution de l’ensemble de ses droits et l’établissement de son État indépendant avec pour capitale Al-Qods.

La direction a veillé à ce que cette édition comprenne des spectacles en soutien à la Palestine et à son peuple en hommage à leur résistance, à leur résilience et en défense de leur droit à la vie et à la liberté. Le spectacle d’ouverture « Qa al-Khabia » du compositeur Mohamed Garfi propose une scène retraçant le soutien de la Tunisie à la cause palestinienne depuis l’indépendance.

L’artiste Riadh Fehri, dans son spectacle « Tapis rouge 2 », rend hommage aux enfants de Ramallah. La voix de la chanteuse palestinienne Nai Barghouthi résonnera dans le spectacle « Imagine ton âme écouter » de l’artiste Karim Thlibi.

La programmation accueille également deux artistes palestiniens emblématiques, reconnus pour leur engagement envers leur patrie et pour avoir dénoncé, chacun à travers son art, les atrocités de l’occupation : Mohammed Assaf et Saint Levant.

La direction du Festival international de Carthage exprime sa reconnaissance envers son fidèle public pour son engagement en faveur de la cause palestinienne et son rejet de toute forme de normalisation ce qui fait de la Tunisie et de son peuple une fierté parmi les nations.

Y. N.