Pour un partenariat triangulaire Tunisie-Afrique-Espagne

Le président du Tunisia Africa Business Council (TABC), Anis Jaziri, a participé au Africa Spain Summit, qui s’est tenu à Madrid du 6 au 8 juillet 2025. Cet événement de haut niveau est organisé par One Africa Forums et réunit des responsables politiques, des institutions panafricaines et européennes, des chefs d’entreprises et des experts internationaux engagés pour bâtir un partenariat Afrique–Espagne plus stratégique, résilient et durable.

Jaziri est intervenu dans un panel consacré au thème «Zlecaf vs MACF : construire un partenariat Afrique–Espagne résilient et durable», qui a permis de débattre de la manière dont la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) pourrait redéfinir les relations commerciales entre l’Afrique et l’Espagne, notamment face au défi du Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF).

Les discussions ont également porté sur les tensions entre industrialisation et exigences environnementales, les modèles de coopération innovants et les secteurs prioritaires pour une croissance partagée et inclusive.

Le sommet a également été l’occasion pour M. Jaziri de mettre en avant les relations économiques solides entre la Tunisie et l’Espagne. Les échanges commerciaux bilatéraux dépassent actuellement les 6 milliards de dinars tunisiens, avec un excédent favorable à la Tunisie de 200 millions de dinars. L’Espagne se positionne comme le sixième investisseur étranger en Tunisie, avec des investissements cumulés atteignant 2,5 milliards de dinars.

M. Jaziri a profité de cette tribune pour présenter la prochaine édition de la conférence internationale Financing Investment and Trade in Africa (Fita2026), prévue les 28 et 29 avril 2026 à Tunis. Il a appelé les opérateurs économiques espagnols à y participer et à considérer la Tunisie comme un hub stratégique vers l’Afrique, dans le cadre des accords de la Zlecaf.

M. Jaziri a également présenté l’initiative Tunisia Consortium for African Development (Tucad), nouvelle plateforme portée par TABC pour accélérer la réalisation de projets structurants en Afrique, notamment dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et de l’agro-industrie. Ce projet vise à rassembler les acteurs économiques tunisiens engagés en Afrique et à les connecter avec des partenaires financiers et techniques internationaux.

À travers sa participation active à ce sommet, M. Jaziri a porté la voix des entrepreneurs africains et mis en lumière les opportunités concrètes d’un partenariat triangulaire entre la Tunisie, l’Afrique et l’Espagne. Un partenariat fondé sur l’investissement, l’innovation, l’intégration régionale et la durabilité.