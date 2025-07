Aviation civile | Vers le renforcement de la coopération entre la Tunisie et la France

L’Ambassade de France en Tunisie a annoncé des perspectives pour renforcer la coopération bilatérale entre les services de l’aviation civile entre les deux pays.

Cette annonce a été faite à l’issue de la visite de Damien Cazé qui s’est rendu à Tunis le 8 juillet 2025 et qui s’est entretenu avec Rachid Amri, ministre tunisien du Transport, ainsi qu’avec Nidhal Souilmi, directeur général de l’aviation civile tunisienne.

Ces réunions de travail ont permis de discuter des perspectives pour renforcer la coopération bilatérale entre les services de l’aviation civile de nos deux pays.

La France est le 1er pays européen émetteur de voyageurs vers la Tunisie (1,1 million en 2024) avec de nombreuses lignes aériennes entre les grandes villes de France et de Tunisie, opérées par les compagnies françaises Air France et Transavia. Dans ce contexte, les deux DGAC française et tunisienne coopèrent de longue date dans le domaine de l’aéronautique civile.

Accompagné de l’Ambassadrice Anne Guéguen, M. Damien Cazé a également visité l’usine Airbus Atlantic Tunisie (groupe Airbus), principale entreprise du parc industriel aéronautique de M’Ghira.

Avec une quarantaine d’entreprises de l’industrie aéronautique en Tunisie qui emploient environ 8500 salariés, la France est également le 1er pays investisseur dans ce secteur en Tunisie.

Communiqué