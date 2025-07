Tunis | Hattab Ben Othman reste en prison, son procès reporté

La demande de libération de Hattab Ben Othman, ancien président du Syndicat national des agents et employés de la justice a été rejetée ce jeudi 9 juillet 2025.

La chambre criminelle de la Cour d’appel de Tunis a rejeté a également rejeté les demandes de libérations de trois autres membres dudit Syndicat, indique Mosaïque FM citant une source proche de l’affaire, en ajoutant que la justice a également décidé de reporter le procès au 7 novembre.

Les quatre prévenus avaient fait appel des jugements rendus en première instance, qui avaient condamné

Rappelons qu’en première instance Hattab Ben Othman a été condamné à 14 ans et 3 mois de prison et les autres prévenus ont écopés de peine allant de 3 à cinq ans de prison, et ce, pour des délits financiers, notamment de la spéculation immobilière et de la collecte de dons frauduleuses.

Y. N.