PSG vs Real Madrid en live streaming : Coupe du monde des clubs

Demi-finale de choc dans la Coupe du Monde des Clubs 2025, le Paris Saint-Germain affronte le Real Madrid ce mercredi 9 juillet à 21h (heure de Paris) au MetLife Stadium d’East Rutherford, New Jersey, États-Unis. Ce duel explosif, un spectacle intense avec les retrouvailles très attendues entre Kylian Mbappé, désormais star du Real Madrid, et son ancien club, le PSG.

Après une victoire héroïque contre le Bayern Munich (2-0) malgré deux expulsions, les Parisiens, emmenés par un Ousmane Dembélé en lice pour le Ballon d’Or et un Achraf Hakimi en grande forme, devront composer sans Lucas Hernandez et Willian Pacho, suspendus en défense. De son côté, le Real Madrid, dirigé par Xabi Alonso, s’est qualifié face au Borussia Dortmund (3-2) grâce à un but acrobatique de Mbappé, mais sera privé de Dean Huijsen, exclu. Avec une ambiance électrique attendue grâce à la présence de supporters des deux camps, dont une centaine de membres du Collectif Ultras Paris (CUP), et un stade de 82 500 places vibrant aux couleurs des deux équipes, ce choc entre le glamour offensif du PSG de Luis Enrique et la supériorité tactique des Merengues s’annonce comme une finale avant l’heure, avec une place en finale face au vainqueur de Chelsea-Fluminense.

