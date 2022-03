BNA : Access, une épargne sure et rentable

La Banque nationale agricole (BNA) a invité sa clientèle désirant d’avoir un compte d’épargne «sûr et rentable» de s’offrir le pack épargne Access.

Il s’agit de «la formule d’épargne la plus appropriée qui vous permet de constituer et fructifier une épargne de précaution à votre convenance», assure la banque.

Le pack épargne Access offre plusieurs produits et services avec une tarification avantageuse, à savoir :

– Un compte d’épargne rémunéré trimestriellement au taux de rémunération de l’épargne (TRE), pour effectuer librement les transactions bancaires ;

– Une carte bancaire MasterCard permettant de retirer l’argent à tout moment auprès de tous les GABs BNA ;

– Un accès à distance au compte d’épargne Access via :

> Un abonnement au service BNA eBanking, pour consulter votre compte et effectuer toutes vos transactions en ligne,

> Une application mobile BNA mBanking, pour gérer votre compte via votre téléphone portable,

> Un service BNAsms, de notification sur toutes les transactions effectuées sur le compte d’épargne ACCESS.