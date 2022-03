Coup d’envoi à Tunis de l’Alliance des Patronats Francophones

Ce mardi 29 mars 2022, les présidents des patronats issus de 31 pays francophones ont signé officiellement, à Tunis, en présence de la cheffe de gouvernement de Tunisie, Najla Bouden, les statuts portant création de l’Alliance des patronats francophones (APF).

Cette nouvelle instance, conçue par les secteurs privés francophones, sera dotée d’une organisation permanente et aura pour mission d’accélérer les flux d’affaires entre entreprises francophones. Elle permettra également de coordonner l’action francophone des organisations professionnelles les plus représentatives de chacun des pays et régions francophones membres, d’établir des diagnostics partagés et de porter des propositions communes.

La création de l’Alliance intervient six mois après la tenue de la première REF Francophone et la Déclaration de Paris. Elle manifeste la continuité d’action et la détermination des patronats fondateurs pour bâtir une francophonie économique concrète autour des entreprises. Troisième langue d’affaires dans le monde, le français nécessite une structuration à l’échelle.

Plusieurs décisions sont annoncées en ce sens :

élection d’un Premier président de l’Alliance pour un mandat de 2 ans (Geoffroy Roux de Bézieux, Medef, France);

élection du bureau composé du président, Geoffroy Roux de Bézieux, Medef, France; du secrétaire général, Chakib Alj, CGEM, Maroc, membre du Comité exécutif; et du trésorier Karl Blackburn, CPQ, Québec, vice-président ;

élection des 8 vice-présidents : Jean-Marie Ackah, CGECI, Côte d’Ivoire, vice-président; Oussouf Moussa Dawaleh, Chambre de Commerce, Djibouti, vice-président; Daniel Abboud, ALI, Liban, vice-président; Thierry-Marie H. Rajaona, GEM, Madagascar, vice-président; Karl Blackburn, CPQ, Québec, vice-président et trésorier; Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, UNPM, Mauritanie, vice-président ; Célestin Tawamba, Gicam, Cameroun, vice-président; Samir Majoul, Utica, Tunisie, vice-président.

Le comité exécutif est composé du président, des 9 vice-présidents et de Chakib Alj, CGEM (Maroc) et le siège est établi à Paris.

La 1ère réunion officielle de l’Alliance aura aussi permis de lancer 7 groupes de travail et d’en approuver les axes programmatiques et les livrables attendus : 1- Infrastructures et grands projets (Co-présidence : ALI, Liban et CPG, Gabon); 2- Libre circulation des biens, services et personnes (Co-présidence : UTICA, Tunisie et CGE-GUI, Guinée); 3- Transition écologique et RSE (co-présidence : CNP, Bénin et Business Mauricius, Maurice); 4- Finance, banque, capital (co-présidence : CNP, Sénégal et Chambre de commerce de Djibouti); 5- Facilitation des investissements et co-investissements (présidence : CGEM, Maroc et GEM, Madagascar); 6- Formation de la main d’œuvre (présidence : CPQ, Québec); 7 – Numérique (présidence, CNP, Sénégal).

Le prochain rendez-vous majeur de l’Alliance est prévu à Abidjan en octobre 2022 pour la tenue de «La REF Francophone 22», qui permettra de présenter les premiers résultats de six mois d’actions.

Les patronats francophones auront également l’occasion de se retrouver en novembre 2022 à Djerba, lors du 18e Sommet de la Francophonie, organisé par l’Organisation internationale de la francophonie (OIF).