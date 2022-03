Roman-feuilleton du Ramadan : « Aux origines de l’islam »

Nous annonçons aujourd’hui la publication d’un roman feuilleton pendant le mois de Ramadan. Il s’agit d’un ouvrage intitulé «Aux origines de l’islam : Succession du prophète, ombres et lumières», une fresque historique de Farhat Othman. Publiée une première fois en 2015 aux éditions Afrique Orient à Casablanca, au Maroc, cette fresque historique a eu beaucoup de succès et a suscité l’intérêt pour ce sujet qui est encore tabou et qui a été par la suite vulgarisé par les ouvrages de Hela Ouardi.

L’intérêt de ce roman historique tient aussi au fait qu’il condense en un seul livre et de manière objective, conforme aux faits historiques, les faits ayant suivi la mort du prophète arabe et ce sans nul manichéisme ou dogmatisme.

Il est à noter que ce roman est le troisième opus s’intégrant dans une série de cinq fresques, étendue à un large pan de l’histoire arabo-musulman devant traiter de la période anté-islamique et de celle de la Révélation (les deux premiers tomes) et se poursuivant avec la période omeyyade et abbasside (les deux derniers opus).

À préciser aussi que sa traduction en arabe par son auteur est déjà prête à la publication et est proposée aux éditeurs intéressés.

Sa publication en feuilleton en ce ramadan est l’occasion pour administrer la preuve qu’il a bien été possible de parler de l’histoire de l’islam et des Arabes sans nul dogmatisme ni arrière-pensée. Et c’est à l’honneur de son auteur qui, outre d’avoir inauguré ce qui semble devenir une veine profitable aux éditeurs.

Présentation du roman

En notre temps de confusion des sentiments, où se mêlent négation et quête des valeurs spirituelles, ce livre est une introduction à une histoire méconnue, oubliée ou tue, se présentant en une œuvre de vulgarisation.

Récit romancé, sans exclusion de la liberté et de la fantaisie inhérentes à ce genre de littérature tout en respectant la vérité historique, il jette la lumière sur les ombres qui ont entaché l’héritage du prophète de l’islam.

Sa succession a ouvert une période riche en événements capitaux, commencée par des guerres d’apostasie et terminée par l’accession au pouvoir de la dynastie omeyyade à la suite de la toute première guerre civile de l’islam, qui a éclaté à l’occasion d’une terrible discorde autour du pouvoir, et dont les séquelles sont toujours vivaces jusqu’à nos jours.

Cette fresque historique détaille méticuleusement les péripéties riches en rebondissements et en ambitions antagonistes farouches durant une époque qui constitua un des premiers moments majeurs de l’illustre histoire arabe islamique.

Elle donne aussi des éléments d’intérêt fort utiles pour une juste compréhension de l’état actuel des sociétés arabo-musulmanes en leurs traits d’importance, dont la place en leur sein de la religion et du pouvoir.

Sommaire du roman en feuilleton

Prologue : Une incroyable fin (premier jour du ramadan)

I- Aux sources d’une épopée ou Le premier des fidèles (2e jour)

1- Coup de force au préau (2e et 3e jour)

2- Et sourde la contestation ! (4e et 5e jour)

3- Luttes d’influence et guerre de religion (6e au 10e jour)

4- À la conquête du monde (11e jour)

5- Un si court magistère (12e jour)

II- Le temps de la légende ou un homme à poigne (13e jour)

1- Le choix du chef (13e jour)

2- Une religion universelle (14e jour)

3- Naissance d’un État (15e jour)

4- La mort au rendez-vous (16e jour)

5- Le lourd héritage du pouvoir (17e jour)

III- La saga historique ou Une dynastie aux commandes (18e jour)

1- L’épreuve de la consultation (18e jour)

2- Un pouvoir oligarchique (19e jour)

3- Les nouveaux habits de l’État (20e jour)

4- Les ferments de la discorde (21e jour)

5- La journée du logis (22e jour)*

IV- Les vices et les vertus ou Les infortunes du pouvoir (23e jour)

1- Les malheurs de la morale (23e jour)

2- La bataille du dromadaire (24e et 25e jour)

3- Du lion et du renard (26e et 27e jour)

4- L’arbitrage de tous les dangers (28e et 29e jour)

5- La fin d’un monde (30e et 31e jour).