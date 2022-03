Tunis : Pour une approche intégrée de la mobilité urbaine

Le Forum de la mobilité urbaine, organisé sous le patronage du ministre des transports, Rabie Majidi, se tiendra le 1er avril 2022 à l’hôtel El Mouradi à Gammarth, au nord de Tunis: pour une approche intégrée pour un avenir de déplacement meilleur.

La Politique nationale de la mobilité urbaine (PNMU) est une nouvelle démarche intersectorielle qui dépasse l’approche départementale classique du transport urbain pour couvrir l’ensemble des aspects liés au développement urbain, démographique, social, économique et environnemental. La PNMU est approuvée par un conseil

ministériel restreint le 7 mai 2020.

Le forum de demain, auquel seront conviés des représentants des institutions financières internationales, des départements ministériels et techniques concernés, des opérateurs publics et privés, des professionnels, des syndicats et de la société civile constitue une occasion pour communiquer autour de la PNMU, informer à grande échelle des

principales réalisations et discuter les meilleures modalités de mise en œuvre des actions futures pour atteindre les objectifs escomptés, dans un esprit de partage et de concertation.

Le forum permettra de débattre des priorités de mise en œuvre de cette politique nationale notamment l’amélioration de la gouvernance et du financement de la mobilité urbaine, les mesures concrètes pour améliorer la performance du secteur et sa contribution au développement durable, et enfin la réorganisation du transport collectif.

Cet événement est organisé avec l’appui de l’Agence française de développement (AFD) qui fête cette année le 30e anniversaire de l’ouverture de son bureau à Tunis, et de l’association Coopération pour le développement et l’amélioration des transports urbains et périurbains (Codatu).

Communiqué.