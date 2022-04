Tunisie : Le groupe Stafim inaugure une nouvelle agence Autoconfiance au Kram

Tweet Share Messenger

Le groupe Stafim, célèbre concessionnaire en Tunisie, a inauguré, jeudi dernier, 31 mars 2022, une nouvelle agence Autoconfiance agréée Peugeot et réparateur multimarque Peugeot, Opel et Citroën, dans la zone industrielle Khaireddine Le Kram, située au Lac 3.

Par Cherif Ben Younès

L’inauguration a, notamment, connu la présence du vice-président du groupe Stafim, Abderrahim Zouari, de la mairesse de La Goulette, Amel Ksir Limam, de la gérante de la société Autoconfiance, ainsi que d’associés de l’agence, des responsables du groupe Stafim et Stellantis et des clients et professionnels de différents secteurs.

«Aujourd’hui, j’ai été honoré par l’inauguration de cette nouvelle agence, dans cet environnement industriel et commercial, et dans une région aussi importante et belle. Cette agence répond à toutes les exigences modernes et à toutes les conditions nécessaires pour la réussite d’un tel projet. Stafim compte désormais 56 agences et nous en sommes fiers», a souligné M. Zouari dans une déclaration accordée à Kapitalis.









Aujourd’hui, le groupe Stafim est donc le plus grand réseau en Tunisie. Avec ces 56 points de vente repartis sur tout le territoire national, l’objectif est de se rapprocher des clients afin de mieux les servir.

Avec 56 agences, l’objectif de Stafim est de se rapprocher des clients pour mieux les servir

La mairesse de la Goulette a, de son côté, félicité Autoconfiance pour la qualité des installations mises en place à cette nouvelle agence, encourageant ce type d’investissements dans la région.









«La nouvelle agence s’étend sur une superficie totale de près de 700 m2. Elle dispose de showroom de vente de véhicule Peugeot, d’un centre de réparations multimarque (Peugeot, Opel et Citroën) qui est composé d’un atelier de carrosserie et mécanique, équipé de cabine de peinture et de four ainsi qu’un magasin de pièces de rechange d’origine et ce, conformément aux standards internationaux du constructeur Stellantis», lit-on dans le communiqué de presse de Stafim relatif à l’évènement.

L’équipe travaillant à celle nouvelle agence Autoconfiance est composée d’une vingtaine d’employés.









«Soucieuse du pouvoir d’achat du client Tunisien, l’agence propose aussi la gamme complémentaire Eurorepar qui est disponible à un prix compétitif, tout en préservant la qualité et la garantie constructeur», souligne le groupe Stafim.