Tunisie : Le parlement dissous refuse sa dissolution

Le chef du parti islamiste Ennahdha, Rached Ghannouchi a publié un communiqué sur sa page Facebook, au nom de la présidence de l’Assemblée des représentants du peuple, dont la dissolution a été annoncée par le chef de l’Etat le 30 mars dernier.

Il y est indiqué que le parlement dissous refuse sa dissolution estimant que cette décision est «nulle et non avenue et contraire à la Constitution», lit-on dans le communiqué, où l’on dénonce également les poursuites engagées contre des députés ayant participé à la plénière à distance, au matin du 30 mars, lorsque les travaux de l’ARP étaient gelés.

Affirmant que «le pays traverse la pire crise de son histoire», le parlement dissous assure que cette décision va aggraver la crise politique sociale et économique et va isoler la Tunisie et «l’exclure de l’espace démocratique auquel le pays appartient depuis la révolution» ajoute encore le communiqué signé par la «présidence de l’Assemblée» qui appelle les députés à s’unir et à aller de l’avant «pour répondre à la volonté du peuple et construire un Etat de droit où les pouvoirs sont indépendants»…

Y. N.