Covid-19 – Nouveau variant XE : Le vaccin est-il encore efficace ?

Un variant recombiné de la Covid-19, appelé XE, a été récemment découvert dans quelques pays, à l’instar de l’Angleterre. Il est issu d’une association entre les sous-variants de Omicron, BA.1 et BA.2. Et comme à chaque nouveau variant, la question de l’efficacité des vaccins se pose…

«Lors de la reproduction intracellulaire, il se produit la combinaison de gènes spécifiques à chaque variant et la formation d’un spectre génétique hybride capable d’infecter à nouveau la cellule et d’acquérir ses propres caractéristiques biologiques», a expliqué, ce matin du lundi 11 avril 2022, Mahjoub Ouni, membre du comité national scientifique de lette contre le coronavirus, lors d’une intervention sur les ondes de Shems FM, expliquant qu’à ce moment-là, le patient est infecté par les deux variants en même temps.

Outre l’Angleterre, où il a été découvert le 19 janvier dernier, ce nouveau sous-variant de la Covid-19 est actuellement présent au Canada, en Israël, en Thaïlande et en Inde. Il serait 10% plus contagieux que BA.2.

Selon M. Ouni, il est nécessaire, surtout avec l’apparition du variant XE, d’aller recevoir la 3e dose du vaccin. Néanmoins, cela ressemble surtout à un prétexte pour faire cet appel et convaincre les Tunisiens à se faire administrer la dose de consolidation conformément à la volonté de l’Etat, car, au bout du compte, le nouveau sous-variant XE ne change quasiment rien par rapport à cette question.

En effet, selon les spécialistes, d’une part, il ne faut pas s’inquiéter de cette nouvelle souche recombinée, et d’autre part, l’efficacité du vaccin contre elle est encore à l’étude…

«Si ce nouveau variant est plus contagieux, c’est qu’il est aussi sûrement moins virulent», assure Gérald Kierzek, médecin urgentiste et directeur médical, au site spécialisé Doctissimo. Et d’ajouter : «On ne sait pas encore pour ce nouveau variant mais il y a des chances que le vaccin fonctionne encore. Après, on est sur des virus moins virulents, avec des infections mineures la plupart du temps, cela pose donc moins problème».

«Les variantes recombinantes ne sont pas un événement inhabituel, en particulier lorsqu’il existe plusieurs variantes en circulation, et plusieurs ont été identifiées au cours de la pandémie à ce jour. Comme pour les autres types de variantes, la plupart mourront assez rapidement», affirme, pour sa part, la professeure Susan Hopkins, conseillère médicale en chef de l’Agence de sécurité sanitaire britannique, à l’agence UKHSA.

C. B. Y.