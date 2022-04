Tunisie : Kaïs Saïed reçoit Gilles Kepel, l’envoyé spécial du président français

Le chef de l’État Kaïs Saïed a reçu aujourd’hui, mardi 12 avril 2022 à Carthage., Gilles Kepel, l’envoyé spécial du président français Emmanuel Macron.

Dans un communiqué la présidence de la république affirme que cette rencontre a porté sur les relation entre la France et la Tunisie, et sur la situation générale dans la région mais aussi «dans le monde, à la lumière des changements rapides».

«Les relations entre la Tunisie et la France resteront toujours de bon voisinage, avec de nouvelles perspectives et avec une légitimité réelle du pouvoir», a lancé le chef de l’Etat en s’adressant à l’ambassadeur de France en Tunisie, qui a pris part à cette rencontre.





Le président Saïed a également évoqué la légitimité réelle du pouvoir, soulignant qu’il y a distinction entre la légitimité et la légalité : «Parfois il y a une pseudo légalité et pour que celle-ci soit légitimité, elle doit être l’expression de la volonté générale, l’expression du titulaire de la souveraineté», a-t-il dit, tout en soulignant la souveraineté de la Tunisie.

Gilles Kepel.

De son côté, Gilles Kepel a déclaré, à l’issue de la rencontre, «avoir eu le plaisir et l’honneur de s’entretenir avec le président Saïed», dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le président de la république française, en précisant avoir échangé sur la situation internationale, sur l’avenir des relations entre les deux pays «dans un cadre international profondément bouleversé et qui demandait une remise à niveau d’un certain nombre de grands concepts qui déterminent, aujourd’hui, à la fois les relations internationales et la situation politiques marquées par des échéances dans nos deux pays».

Y. N.