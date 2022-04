Sami Tahri : «Nous insistons sur la nécessité d’annuler la circulaire n°20»

Tweet Share Messenger

La réunion du bureau exécutif de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) était routinière et a été l’occasion d’évoquer la réunion à venir avec le gouvernement, selon Sami Tahri, qui est intervenu ce mercredi 13 avril 2022 sur Shems FM.

Tahri a, par ailleurs, réaffirmé que la centrale syndicale insiste sur la nécessité d’annuler la circulaire n°20, à travers lequel la présidence du gouvernement a, pour rappel, interdit aux ministres, secrétaires d’Etat et directeurs d’institutions et d’entreprises publiques de négocier avec les syndicats sans autorisation préalable.

Concernant les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI), Sami Tahri a assuré que la rencontre avec le gouvernement ne soulèvera pas la question de l’obtention de garanties de la part de l’UGTT, exprimant son rejet de ce type d’engagements.

«La crise en Tunisie est profonde et structurelle et ne peut être résolue par un gel des salaires et la vente d’un ou deux établissements», a-t-il détaillé.

C. B. Y.