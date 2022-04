Tunisie – Ligue 1 / Le CA et l’ESS accompagnent l’USMO pour les play-offs

Tweet Share Messenger

La première tranche des matchs de la 14e et dernière journée de Ligue 1 de football, disputé ce mercredi 13 avril 2022, a révélé l’identité des deux équipes du groupe B qui accompagneront l’Union sportive monastirienne (USMO) -déjà qualifiée avant cette journée- aux play-offs. Il s’agit du Club africain (CA) et de l’Etoile sportive du Sahel (ESS). En revanche, le Croissant sportif chebbien (CSCH) est relégué en Ligue 2.

Victorieux face au CS Chebba, 1-0, le Club africain a décroché la tête du classement, profitant de la défaite de l’USMO à Zarzis, 1-0.

Malgré son nul à domicile, contre l’Olympique de Béja, 2-2, après avoir mené 2-0 à la mi-temps, l’Etoile a fini troisième et a donc elle aussi décroché son billet pour la phase pouvant mener au sacre final.

Dans la dernière rencontre, l’AS Soliman a battu l’AS Rejiche 1-0. Les deux équipes ont assuré leur maintien en Ligue 1, tandis que Béja et Zarzis disputeront les play-outs avec deux autres équipes du groupe A.

Voici un récapitulatif des résultats des matchs disputés aujourd’hui :

– ES Zarzis 1-0 US Monastirienne (ESZ : Bilel Touati 26 mn),

– Club Africain 1-0 CS Chebba (CA : Hamdi Laabidi 57 mn),

– Etoile du Sahel 2-2 Olympique de Béja (ESS : Iheb Msakni 6 mn, Saddam Ben Aziza 42 mn / OB : Oussema Bouguerra 49 mn, Bilel Mejri 55 mn),

– AS Soliman 1-0 AS Rejiche (ASS : Hedi Khalfa 9 mn).

Voici le classement final du groupe B :

1- Club Africain 25 pts (Play-off, 3 pts de bonus)

2- Union S. Monastirienne 23 pts (Play-off, 2 pts de bonus)

3- Etoile S. Sahel 22 pts (Play-off, 1 pt de bonus)

4- AS Rejiche 20 pts (Maintien en Ligue 1)

5- AS Soliman 17 pts (Maintien en Ligue 1)

6- Olympique de Béja 16 pts (Play-out, 1 pt de bonus)

7- ES Zarzis 13 pts (Play-out, 0 pt de bonus)

8- CS Chebba 13 pts (Relégué en Ligue 2)

C. B. Y.