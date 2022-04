Tunisie : Quatre sociétés privées de distribution de carburant en grève les 15 et 16 avril 2022

Une grève de deux jours sera observée, les 15 et 16 avril 2022, dans quatre sociétés privées de distribution de carburant.

C’est ce qu’a indiqué le secrétaire général de la Fédération générale de pétrole et des produits chimiques, Salouan Smiri, dans une déclaration à l’agence Tap, aujourd’hui 13 avril 2022, en précisant que la grève sera observée par les sociétés Vivo Energy Tunisie, Total Tunisie et Ola Energy et Staroil, tout en soulignant que la Société nationale de distribution de pétrole (SNDP) n’est pas concernée par ce mouvement social.

La même source a jouté que cette grève est principalement motivée par la non application de l’accord signé, en janvier dernier, entre l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et l’Union tunisienne de l’industrie et du commerce et de l’artisanat (Utica).

Y. N.