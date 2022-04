El-Kabaria : A propos de l’agression au couteau d’Ali, le restaurateur qui offre des repas d’iftar aux démunis

Ali Hedfi connu sous le surnom d’Ali Kahla, un restaurateur qui organise depuis des années des repas d’iftar aux démunis durant le mois de ramadan, à El-Kabaria (gouvernorat de Tunis), a été poignardé, hier, par un habitué des lieux, qui profite de la générosité de celui qui est devenu sa victime…

Cette agression a suscité la colère chez les habitants d’El-Kabaria, en particulier et chez les Tunisiens, en général, qui ont exprimé leur soutien à Ali, hospitalisé après avoir été balafré et poignardé par l’individu, en fuite, et qui est désormais activement recherché par la police.

Selon les témoignages, l’agresseur s’est rapproché d’Ali, après la rupture du jeûne, l’a enlacé et l’a poignardé à la cuisse, avant de lui porter un coup au visage. Ali a fui et l’agresseur l’a poursuivi en le rouant de coup, déplore une dame qui vient prêter main forte au bienfaiteur.

«Peu avant l’agression, l’individu avait demandé à Ali 8 pots de yogourt à emporter, mais il lui a proposé d’en prendre 4 afin d’en laisser aux autres… l’agresseur est rentré chez lui a pris une arme blanche et la malheureuse suite vous la connaissez», a-t-elle expliqué dans une vidéo publiée sur la page Facebook d’El-Kabaria.

Personne ne comprend pourquoi, cet homme qui vient rompre le jeûne gratuitement tous les soirs, et qui prend même des repas à emporter ainsi que de l’argent de poche, a-t-il pu agresser celui qui lui a tendu la main, déplorent les habitants d’El-Kabaria, en rappelant que l’agresseur vit seul, qui n’a ni père ni mère, profite de la générosité d’Ali même en dehors du mois de ramadan.

Ali Kahla comme le nomment ses amis, un homme respecté de tous et vu comme un symbole de la bonté et de la générosité, et qui offre des repas d’iftar aux démunis, aux étrangers et aux étudiants, ainsi que les vêtements de l’Aïd pour les enfants depuis 2011, s’en sort avec 30 points de suture et il est très choqué d’autant qu’il connaît son agresseur et qu’il n’a jamais hésité à l’aider.

Quant à l’agresseur, il n’a pas remis les pieds dans le quartier et la police judiciaire de Jebel Jelloud a été chargée de l’enquête.

Y. N.