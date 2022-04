Tunisie : La journaliste Chahrazed Akacha placée en détention

La journaliste Chahrazed Akacha a été placée en détention annonce l’ancien député islamiste Samir Dilou dans l’après-midi de ce jeudi 14 avril 2022.

Ce dernier n’a pas précisé le motif de cette arrestation de 24 h, mais selon l’activiste Amina Mansour, la journaliste aurait été poursuivie suite à la publication d’un post (jugé diffamatoire) publié sur son compte Facebook.

On notera que Chahrazed Akacha, directrice du journal électronique Scoop Info, avait indiqué dans un statut posté lundi dernier que des agents de police lui ont été envoyés par le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine afin de l’agresser, affirmant même qu’ils ont menacé de la violer : «Tu as lâché tes chiens Charfeddine ? Ils m’ont violentée et m’ont enlevé min hijab… Ils m’ont interceptée et fouillé ma voiture et l’un d’eux a menacé d’abuser de moi…», a-t-elle notamment écrit.

On sait aussi qu’elle a été auditionnée, jeudi 7 avril, par la brigade criminelle d’El Gorjani pour avoir «diffusé de fausses informations et des calomnies à l’encontre du président de la république et du ministre de l’Intérieur, susceptibles de troubler l’ordre public et de porter atteinte à la sécurité nationale intérieure, d’inciter au chaos et à la rébellion dans les rangs des forces de sécurité intérieure, d’attribuer des données incorrectes aux cadres de sécurité sans en fournir la preuve, et de nuire à la personne du ministre de l’Intérieur à travers l’emploi de termes offensants», selon Samir Dilou.

Y. N.