Sidi Bouzid : La fille du martyr de la garde nationale Mohamed Marzouki, meurt dans la cour de récréation de son école

Le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance a annoncé ce lundi 18 avril 2022, le décès de l’élève Hadil, fille du martyr de la garde nationale Mohamed Marzouki, tué dans l’attaque terroriste de Sidi Ali Ben Aoun en 2013 et qui a également coûté la vie à Imed Hizi, chef de l’unité anti-terrorisme, le premier lieutenant Socrate Cherni, le premier caporal Anis Salhi, les caporaux Ridha Nasri et Tahar Chebbi.

Dans un communiqué le ministère précise que Hadil (9 ans) a eu un malaise peu de temps après avoir pris son goûter lors de la récréation, vers 11h20, à l’école de la rue de la république à Sidi Bouzid, avant de perdre connaissance et que la direction de l’école a fait appel à la protection civile qui l’a transportée à l’hôpital mais l’élève a rendu l’âme.

Une enquête a été ouverte affirme le département afin de déterminer les causes et les circonstances exactes du décès, tout en affirmant que le délégué de la protection de l’enfance suit l’affaire de près et a alerté le juge des affaires familiales, sachant que la direction régionale relevant du ministère a pris les dispositions nécessaire pour accompagner la mère de feue Hadil et sa famille dans ce nouveau drame…

Y. N.