Ahlem Gzara : «La prolongation de la validité des vaccins Pfizer a été décidée par le laboratoire»

La directrice des soins de santé de base et membre du comité national de vaccination contre le coronavirus, Ahlem Gzara, a assuré, ce lundi 25 juillet 2022, qu’une prolongation – de 3 mois- de la validité des vaccins de la Covid-19 Pfizer/BioNTech a été décidée par le laboratoire officiel, avec l’accord de la Tunisie et des Etats-Unis.

Intervenue, sur Shems FM, pour commenter la polémique suscitée après qu’une famille, habitant à Hammam Chatt, a refusé de se faire administrer le vaccin car ce dernier était périmé, la médecin a dit que les autorités sanitaires ne laissent jamais une dose de vaccination périmée dans un centre de vaccination, soulignant que celles qui ne sont plus valables sont collectées et renvoyées à la Pharmacie centrale.

Et de préciser que la date de validité des dernières doses de Pfizer/BioNTech disponibles en Tunisie a été repoussée du 31 mars au 30 juin prochain, assurant que cette décision a été approuvée par l’autorité de régulation tunisienne après une réunion d’urgence entre les parties prenantes.

Quoi qu’il en soit, la Tunisie aurait dû communiquer à propos de cette nouvelle et informer les citoyens de cette prolongation en amont, et non pas se taire et faire comme si de rien n’était jusqu’à ce que des citoyens découvrent l’écoulement de la date initiale par eux mêmes.

C. B. Y.