Tunisie : L’OAT rend hommage à Farouk Ben Miled

Dans un communiqué publié aujourd’hui, l’Ordre des architectes tunisiens (OAT) rend hommage à l’un de ses piliers, Farouk Ben Miled, architecte D.P.L.G., décédé à Tunis, hier, lundi 25 avril 2022.

Farouk Ben Miled, né le 7 septembre 1936. Et qui a «pratiqué son noble métier d’architecte durant plus d’un demi siècle», précise l’OAT.

Toute en présentant ses condoléances les plus attristées à l’ensemble de la famille du regretté confrère, l’OAT passe en revue le parcours du défunt.

Après ses études à l’Ecole nationale des beaux arts de Tunis, section d’architecture (1956 -1960), le défunt a rejoint l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris (département architecture, 1960-1968) où il a obtenu le prestigieux diplôme d’architecture D.P.L.G. (Atelier Georges Candilis, janvier 1969).

Il a suivi au Musée de l’Homme les cours d’éthnologie maghrébine de Germaine Tillon (1967-1968).

Farouk Ben Miled était Membre fondateur du Syndicat national des architectes, membre fondateur de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme et premier président de la Fédération tunisienne de voile.

Il a été décoré en 1995 de l’Ordre du mérite culturel du ministère de la Culture.

Il a reçu deux nominations pour le prix Agha Khan d’architecture, a été l’invité d’honneur du Conseil de l’ordre des architectes marocains (Tanger 1978), l’invité d’honneur du Conseil d’architecture et d’urbanisme du Caire (1997).

Créant son agence d’architecture en Janvier 1969, Farouk Ben Miled a réalisé plus d’une centaine de projets majeurs en Tunisie et en Afrique, sans compter ses multiples participations à des séminaires, expositions et publications dans les revues spécialisées.

Parmi ses œuvres, citons le projet primé par l’Aga khan «Marassi» au port de Sidi Bou Said, les UV4 à El Menzah 6, des structures hospitalières en Tunisie et en Afrique, plusieurs complexes sportifs dont la cité nationale sportive à El-Menzah, et de grandes réalisations hôtelières et touristiques.

