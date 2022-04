La FTRT contribue à la promotion du tourisme en Tunisie

Sadok Kouka souhaite la bienvenue au chefs des missions diplomatiques présents.

La Fédération tunisienne des restaurants touristiques (FTRT) a organisé, dimanche 25 avril 2022, à l’hôtel de ville de Tunis, un dîner d’iftar et une soirée ramadanesque en l’honneur des ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques accrédités à Tunis. La soirée a été mise sous le signe de «la diplomatie touristique au service de l’économie nationale».

Cette opération, qui vise à aider à la reprise du secteur touristique, freinée ces deux dernières années par la pandémie de Covid-19, a rencontré un franc succès tant au niveau de l’importante présence des diplomates qu’au niveau de la qualité de la prestation fournie à l’occasion.

En effet sur un total de 64 missions diplomatiques établies en Tunisie, 49 ambassadeurs et chefs de missions ont répondu à l’invitation de la FTRT.

Côté officiel tunisien, l’on notera la présence du premier conseiller de la présidence de la république Walid Hajjem, des ministres des Affaires étrangères, de l’Emigration et des Tunisiens à l’étranger, des Affaires sociales, de la Formation et l’Emploi, de l’Education, du Transport et des Affaires religieuses, ainsi que du gouverneur et de la maire de Tunis et des responsables de plusieurs entreprise publiques et organisations professionnelles du secteur.

Dans une allocution de bienvenue, Sadok Kouka, président de la FTRT a précisé que cette manifestation a pour objectif de sensibiliser sur l’importance du tourisme et de la mobilisation des partenaires de la Tunisie pour soutenir la reprise de ce secteur vital pour l’économie du pays et le développement de cette activité phare.

M. Kouka a ajouté la manifestation se veut également une occasion pour promouvoir le riche patrimoine culinaire tunisien et de l’ériger en un véritable levier d’attractivité touristique du pays.

Il a par ailleurs évoqué les nobles valeurs que peut véhiculer le tourisme telles que la tolérance, l’ouverture et le rapprochement entre les peuples, les cultures et les religions.

De son côté, Moez Belhassine, ministre du Tourisme, s’est adressé aux diplomates pour rappeler l’importance de la diplomatie touristique dans le développement du tourisme, indiquant que la présence des diplomates étrangers à cet évènement témoigne de leur volonté de soutenir le secteur touristique tunisien au sortir d’une longue crise. Une volonté qui doit trouver son écho auprès des ambassadeurs tunisiens établis à l’étranger en vue de favoriser des synergies positives pour l’ensemble de l’économie dont le tourisme.