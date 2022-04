Le Conseil de l’Europe accompagnera la mise à niveau de l’ENA de Tunis

Un accord-cadre de coopération a été signé aujourd’hui, jeudi 28 avril 2022, à Tunis, entre l’Ecole nationale d’administration de Tunis (ENA) et le Conseil de l’Europe.

L’accord a été signé par Pilar Morales, cheffe du bureau à Tunis et coordinatrice de la Politique de voisinage avec le Sud de la Méditerranée du Conseil de l’Europe, et Khaoula Labidi Dridi, directrice de l’ENA Tunis. Il est destiné à la mise en place de formations de cadres sur les sujets dans lesquels le Conseil de l’Europe possède une expertise, comme la lutte contre la corruption et la défense des droits de l’homme pour les professionnels du droit (programme «Help»).

L’accord-cadre prévoit par ailleurs la réalisation de projets de recherche, l’échange de professeurs et d’experts pour des missions d’enseignement et de formation, des stages d’études et de perfectionnement pour étudiants et professionnels, ou encore l’organisation de manifestations scientifiques.

Cette cérémonie de signature fut également l’occasion pour les eux parties d’échanger sur les prochaines étapes de la mise en œuvre du partenariat.