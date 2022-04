Tunisie : L’Université de Lubumbashi au Congo attribut le Doctorat Honoris Causa à Slim Khalbous

Tweet Share Messenger

L’universitaire et homme politique tunisien Slim Khalbous vient d’annoncer sa distinction par l’Université Lubumbashi qui lui a attribué le titre de Docteur Honoris Causa.

Slim Khalbous vient de partager sur sa page Facebook officielle la nouvelle de sa distinction. Nous republions ici son texte.

» Entendre l’hymne national de mon pays au Congo, dans une salle comble, pour fêter la distinction que la prestigieuse université de Lubumbashi m’a fait en m’attribuant le titre de Docteur Honoris Causa, est non seulement très émouvant mais également un grand honneur.

La reconnaissance à l’étranger par d’éminents professeurs à la fois de ton parcours personnel, de ton apport professionnel et de tes origines n’a pas de prix … Le tout lors d’une belle cérémonie solennelle, très bien organisée, présidée par le Recteur de l’université, le Prof. Gilbert Fitura KISIBA, et en présence de plusieurs autres Recteurs, Doyens, Directeurs généraux, professeurs et étudiants de la RDC (plus grand pays francophone au monde avec près de 100 millions d’habitants).

Lubumbashi est la première ville économique de la RDC et 2e ville en taille après la capitale Kinshasa.

Lors de cette mission j’ai pu également effectuer des séances de travail avec : Le ministre de l’enseignement supérieur, Le ministre en charge de la Francophonie, Les Recteurs des universités et établissements membres de l’AUF (35), Les diplomates : Ambassadeur de France, Ambassadeur de Belgique, Ambassadeur du Maroc, Ambassadeur du Sénégal, Consule générale de Belgique, Consul de Zambie, Consul d’Angola, Le monde économique : le président de la chambre de commerce de la RDC et le directeur de Orange.

Par ailleurs, j’ai effectué une visite de terrain importante à l’Université de Kinshasa où j’ai été accueilli par le Recteur Jean-Marie KAYEMBE NTUMBA et son équipe en vue de la création d’un espace de services intégrés à l’université…

Une semaine de travail, en République Démocratique du Congo, riche, fructueuse et émouvante ! «