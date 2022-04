Tunisie : Saiph ouvre une nouvelle unité de fabrication de céphalosporines

Ali Mrabet, ministre de la Santé, a inauguré vendredi 29 avril 2022, à Bourabiâa, dans le gouvernorat de Ben Arous, au sud de Tunis, une nouvelle unité de fabrication de céphalosporines (antibiotiques) injectables au sein du Groupe Saiph.

Cette nouvelle unité, qui répond aux exigences internationales de bonnes pratiques de fabrication, comprend une ligne de répartition intégrée avec un système de barrière RABS (Restricted Access Barrier System).

Lors de la cérémonie d’inauguration, le directeur général du groupe pharmaceutique tunisien, Ramzi Sandi, a donné un aperçu sur le développement de cet acteur de santé de premier plan non seulement à l’échelle nationale puisqu’il est le 1er fabricant de médicaments cardiovasculaires et d’antibiotiques génériques en Tunisie, mais aussi à l’échelle africaine où il a renforcé sa présence avec la création d’une usine pharmaceutique à Abidjan, en Côte d’Ivoire, ainsi que d’une plateforme d’exportation de médicaments vers toute la région de l’Afrique de l’Ouest dans un premier stade et vers toute l’Afrique subsaharienne ultérieurement.

Ce nouveau complexe entrera en activité au début de l’année 2023.

Le ministre de la Santé a pour sa part exprimé sa satisfaction de l’ouverture de cette nouvelle unité surtout que les produits qui y seront fabriqués réduiront les dépenses en devises pour l’importation de médicaments et allègeront les montants de la compensation par la Pharmacie centrale de Tunisie de ces médicaments pour maintenir leur prix d’achat à la portée du patient tunisien.

Le ministre a également réitéré la volonté de l’Etat de poursuivre ses encouragements et incitations pour renforcer les investissements dans l’industrie pharmaceutique afin de développer les médicaments fabriqués localement.