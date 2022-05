Ligue 1 – Play-offs : Programme de la deuxième journée

Les 6 équipes qualifiées aux play-offs de la Ligue 1 de football, et ayant pour objectif de remporter le titre de champion de Tunisie, disputeront, aujourd’hui et demain, 3 et 4 mai 2022, les matchs de la deuxième journée.

Au programme, aujourd’hui, le choc entre les deux premiers : l’Espérance sportive de Tunis (EST), qui compte 6 points, et l’Union sportive monastirienne (USMo), qui en a 5.

Voici tous les matchs :

Mardi 3 mai 2022 à 16h :

ES Tunis – US Monastir

Mercredi 4 mai 2022 :

15h : US Ben Guerdane – Club africain

16h : Etoile du Sahel – CS Sfaxien

C. B. Y.