Ciné-concert du pianiste polonais Wojciech Waleczek à la Cinémathèque tunisienne

La Cinémathèque tunisienne accueille le vendredi 6 mai un ciné-concert du pianiste polonais Wojciech Waleczek autour du film muet « Bestia ».

Universitaire, docteur en arts musicaux, chambriste et soliste, le pianiste polonais Wojciech Waleczek sera présent à la Cinémathèque tunisienne pour un concert inédit co-organisé par l’Ambassade de Pologne en Tunisie.

Le concert aura lieu le soir de ce vendredi à l’occasion du 125e anniversaire de la naissance de l’actrice Pola Negri (1897 – 1987), d’où le choix de projeter le film polonais muet en noir et blanc « Bestia » sorti en 1917 et réalisé par Aleksander Hertz.

Le film raconte l’histoire de Pola, une fille de bonne famille qui passe son temps avec des Apaches, dont son petit ami. Après une dispute avec ses parents, elle s’enfuit de chez elle et vole l’argent de son petit ami alors qu’il était ivre. Elle commence une nouvelle vie, devient danseuse et rencontre un homme marié, prêt à abandonner sa femme et son enfant pour elle.

F.B