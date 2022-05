Tunisie : Un bateau de pêche prend feu au Port de Sfax

La direction générale de la protection civile a annoncé que les pompiers sont intervenus ce jeudi 5 mai 2022, au port de Sfax, où un bateau de pêche a pris feu.

La même source précise avoir été alertée vers 14h40 et que trois camions de la Protection civile ont été dépêchés sur les lieux, tout en affirmant qu’aucune perte humaine n’a été déplorée et que les causes de l’incendie sont encore méconnues.

La DGPC a également fait savoir que les même équipes équipes sont intervenues hier soir à minuit pour éteindre des incendies ayant pris dans deux autres petits bateaux…

Y. N.