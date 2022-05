Textile-habillement : Calzedonia envisage de créer deux usines en Tunisie

Tweet Share Messenger

Calzedonia envisage d’investir en Tunisie en lançant, dans un premier temps, deux unités industrielles dans les délégations de Zriba (Zaghouan) et Sahline (Monastir) d’une capacité d’emploi de 900 emplois. L’industriel italien du textile et de l’habillement envisage de mettre en place ultérieurement d’autres unités.

Le représentant de la société Marco Carletto a été reçu, jeudi 5 mai 2022, par le ministre de l’Economie et de la Planification Samir Saied, qui a souligné l’importance de la coopération tuniso-italienne dans tous les domaines, en précisant que ce projet en particulier permettra de créer des emplois supplémentaires et de dynamiser l’activité économique dans de nombreuses régions et délégations et en réaffirmant la volonté de son département d’accompagner l’entreprise italienne dans l’installation de ses unités. dès que possible.

Pour sa part, M. Carletto a indiqué que la décision du conseil d’administration de la société d’investir en Tunisie a été prise sur la base des avantages comparatifs du pays tels que la main-d’œuvre qualifiée et la proximité de l’Europe.

Samir Saied recevant Marco Carletto.

Le groupe Calzedonia emploie environ 40 000 personnes dans le monde et compte plus de 5 500 magasins dans 53 pays. Ses projets en Tunisie s’inscrivent dans sa volonté de diversifier ses sources d’approvisionnement dans le cadre de sa stratégie de redéploiement à la suite de la crise du Covid-19 qui avait perturbé toute la chaîne de valeur industrielle et commerciale.

I. B.