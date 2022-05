Tunisie : Job Fair Grand Sfax au secours des demandeurs d’emploi

La première édition du Job Fair Grand Sfax, se tient aujourd’hui, mercredi 11 mai 2022, au Centre sectoriel de formation en cuir et chaussure Sakiet Ezzit Sfax, pour l’accompagnement des diplômés des centres de formation professionnelle dans leur intégration au marché de travail.

L’événement va permettre la participation de plus de 600 jeunes et une soixantaine d’entreprises partenaires. Les entretiens de recrutement concernent les sortants de la formation professionnelle et la sélection des apprenants en phase finale de formation pour être embauchés à la fin de leur session de formation.

L’objectif de cette journée est d’appuyer les unités d’accompagnement et de relation avec l’environnement (AREs) pour la consolidation de leur partenariat avec les entreprises du secteur privé et offrir plus d’opportunités d’emploi pour les jeunes.

Job Fair Grand Sfax est organisé dans le cadre de la coopération entre le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MEFP) et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAid) à travers son programme Tunisia Jobs, les unités d’accompagnement et de relation avec l’environnement (AREs) de huit centres de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) exerçant dans différentes filières de formation, et ce en partenariat avec des entreprises du secteur privé de la région,