Violences lors de la finale de la Coupe de Tunisie de Handball : Le derby suspendu et reporté

La finale de la Coupe de Tunisie de handball opposant l’Espérance sportive de Tunis (EST) et le Club africain (CA) a été interrompue ce mercredi 11 mai 2022, en raison de violences et de jets de fumigènes et de projectiles par les supporters dans la salle de Radès.

Le derby venait de commencer quand les violences ont éclaté et le match a été suspendu après une dizaine de minutes de jeu, sur le score de (5-5).

Les forces de l’ordre sont intervenus et ont eu recours au gaz lacrymogène alors que les joueurs et les responsables des deux clubs ont regagné les vestiaires et le match a finalement été reporté à une date ultérieure.

On notera que l’on a enregistré des blessés, dont le nombre n’a pas encore été officiellement annoncé, et qu’un jeune a été transporté à l’hôpital de Ben Arous, dans un état inquiétant, selon les témoins.

