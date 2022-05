Gabès : Une collision entre un bus et une voiture, à Mareth, fait un mort et 3 blessés

Un bus est entré en collision avec une voiture, ce jeudi 12 mai 2022, au niveau de la localité de Zerkine à Mareth (gouvernorat de Gabès), annonce la Direction générale de la protection civile en précisant que cet accident a fait un mort et 3 blessés.

Un homme de 45 ans est mort sur le coup et 3 passagers âgés de 28, 40 et 47 ans ont été blessés et transportés à l’hôpital local de Mareth, ajoute la même source.

L’état de santé des blessés est dit stable et leurs blessures sont sans gravité, rassure la DGPC, sachant qu’une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances et les responsabilité dans cet accident.

Y. N.