Tunisie : Aswat Nissa lance un appel à contribution pour des œuvres artistiques féministes

L’association féministe Aswat Nissa vient de lancer un appel à contribution à des œuvres artistiques dont le thème est la lutte pour l’égalité des genres.

Créée en 2011 avec la volonté de porter la voix des femmes tunisiennes de tous les milieux et les classes sociales, et de lutter contre toutes les formes d’inégalité entre les genres, l’association féministe Aswat Nissa organise au mois de mai prochain un nouvel événement artistique.

A cette occasion, l’association vient de lancer un appel à contribution à tous les artistes souhaitant exposer leurs œuvres artistiques lors de cet événement. Le thème sera dédié à la promotion de l’art dans le combat contre les stéréotypes liés au genre. « Ceci est une continuité des efforts des artistes engagés dans la cause et une mise en exergue du rôle de l’artivisme dans la cause féministe », indique l’association.

L’événement comprendra diverses expressions artistiques : le cinéma, le théâtre, la musique, la peinture, la danse, la photographie et la sculpture.

F.B