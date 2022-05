Tunisie : Ghazi Chaouachi a-t-il parlé trop vite ?

Si la «rumeur» sur la démission de Mme Bouden a été officiellement démentie, peut-on s’attendre aussi à ce que celle relative au désaccord de fond entre Carthage et la Kasbah sur la politique socio-économique le sera elle aussi dans les prochains jours ?

La ministre de la Justice, Leila Jaffel, a ordonné au procureur général auprès de la Cour d’appel de Tunis, d’engager les poursuites judiciaires à l’encontre du secrétaire général du Courant démocrate (Attayar), Ghazi Chaouachi, rapporte aujourd’hui, vendredi 13 mai 2022, Mosaïque FM.

L’ancien ministre, qui avait affirmé, sur les ondes de Shems FM, que la cheffe du gouvernement Najla Bouden et nombre de ministres ont présenté leur démission au président de la république, est accusé d’avoir imputé à un fonctionnaire public ou assimilé des faits illégaux en rapport avec ses fonctions, sans en établir la véracité. Il est aussi accusé de calomnie de nature à nuire à l’ordre public.

Les rumeurs sur la démission et Mme Bouden et de certains membres de son gouvernement circulent depuis une semaine sur les réseaux, et le secrétaire général du Courant démocrate a cru pouvoir les utiliser pour souligner le malaise qui règne aujourd’hui au sein du pouvoir exécutif et qui est le résultat d’un désaccord profond sur les urgences économiques et sociales entre le président de la république, qui ne veut pas perdre l’appui des couches populaires, et le gouvernement Bouden, qui est tenu de prendre des décisions impopulaires pour faire face aux difficultés que rencontrent les opérateurs économiques, en raison de la hausse des prix de plusieurs produits et services sur le marché international.

Si la «rumeur» sur la démission de Mme Bouden a été officiellement démentie, peut-on s’attendre aussi à ce que celle relative au désaccord entre Carthage et la Kasbah le sera aussi dans les prochains jours ?

