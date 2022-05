Bus coincé dans un tunnel à l’Ariana : Le conducteur sanctionné

La Société des transports de Tunis (Transtu) a décidé de suspendre le conducteur du bus qui s’est coincé hier, dimanche 15 mai 2022, dans un tunnel interdit.

C’est ce qu’a assuré, ce lundi, Hayet Chamtouri, chargé de la communication au sein de l’entreprise, dans des déclarations médiatiques.

Et d’ajouter qu’une enquête administrative a également été entamée, assurant que le passage dans le tunnel en question est interdit aux bus et aux camions et qu’un panneau à cet effet l’indique clairement.

Notons que l’accident n’a pas causé de pertes humaines mais des dégâts matériels ont été enregistrés au niveau du toit du bus.

C. B. Y.