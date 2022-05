L’amiral Akrout met en garde le président Saïed contre «la mauvaise voie» où il a engagé la Tunisie

Dans un post Facebook publié dimanche 15 mai 2022, l’ancien conseiller à la sécurité nationale du président Béji Caïd Essebsi et amiral à la retraite Kamel Akrout a adressé un message au président de la république, Kaïs Saïed, le mettant en garde contre «la mauvaise voie» où il a engagé la Tunisie, «la voie de la confrontation», souligne-t-il, en appelant le président de la république à changer de politique. «Ce changement est devenu nécessaire et urgent pour éviter le pire», a-t-il averti.

L’amiral Akrout, qui était tenté par une candidature à la présidence de la république en 2019, avant de se raviser, a lancé à M. Saïed : «Vous êtes de plus en plus isolé pour ne pas dire qu’il y a une perte de confiance dans votre capacité à sauver le pays, même chez ceux qui ont cru en vous.» Et d’ajouter : «Votre lenteur et votre absence de vision claire et de projet rassurant pour sortir notre pays de cette situation (de crise, Ndlr), et votre réticence à prendre des décisions appropriées ont donné au système d’avant le 25-Juillet l’occasion de croire qu’il est en mesure de reprendre sa place au milieu de la scène politique et sociale», faisant ici allusion au parti Ennahdha et ses alliés, Qalb Tounes et Al-Karama, qui étaient au pouvoir avant le 25 juillet 2021, date de la proclamation des mesures exceptionnelles par le président Saïed.

L’amiral Akrout a aussi souligné ce qu’il considère comme l’isolement du chef de l’Etat et son obstination à vouloir faire passer son projet politique, sans passer par la case du «dialogue national avec les patriotes attachés à la pérennité du pays.» Ce qui revient, selon lui, «à isoler la Tunisie sur le plan international et à servir ses adversaires.»

S’adressant toujours au président Saïed, l’amiral Akrout lui a lancé : «S’ils étaient seulement vos adversaires, on dirait qu’il s’agit simplement du jeu démocratique, mais ceux qui étaient un exemple d’opportunisme, de frivolité et de médiocrité sont ceux-là mêmes qui cherchent aujourd’hui désespérément à reprendre le pouvoir!», faisant ainsi allusion à Ennahdha et à ses alliés, qui sont en embuscade.

«Tous les facteurs de glissement vers une situation ouverte à toutes les éventualités, même les plus dangereuses, sont aujourd’hui réunis», avertit l’ancien conseiller à la sécurité nationale dans ce post publié le jour même où les adversaires de Kaïs Saïed ont organisé, au centre-ville de Tunis, une manifestation sous forme de démonstration de force.

I. B.