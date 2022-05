Hammamet : Accès gratuit à la 1e édition du Master international Film Festival

La première édition du Master international Film Festival aura lieu du 4 au 10 juin 2022 à Yasmine Hammamet. Des films provenant d’une vingtaine de pays seront projetés gratuitement.

Lors d’une conférence de presse tenue hier à Hamammet, le cinéaste et directeur de la 1e édition du MIFF a annoncé le programme et les grandes lignes de ce nouveau festival qui ambitionne de devenir l’un des grands rendez-vous cinématographiques du pays.

Soutenu entre-autres par Tunisie Télécom, la BIAT et par les deux ministères du Tourisme et des Affaires culturelles, le festival se tiendra dans les salles Hannibal et Odyssée, ainsi qu’en plein à Yasmine Hammamet où le public est invité à découvrir le meilleur du cinéma tunisien et mondial.

12 longs-métrages de fiction (dont 2 tunisiens), 6 longs-métrages documentaires (dont 2 tunisiens) et 12 courts-métrages (dont 4 tunisiens) seront en lice pour le Galion d’or (un clin d’œil à l’épopée carthaginoise).

Le programme comprend également la section « Cinéma et patrimoine » et la section « Cinéma et mémoire », ainsi que des master-classes avec différents cinéastes.

« Une édition fondatrice qui a le double rôle de promouvoir davantage la destination Tunisie et son environnement multiculturel et cinématographique et en tant que destination touristique de choix, le lieu choisi, la Médina Yasmine Hammamet, étant le plus indiqué pour allier culture et tourisme, devenant ainsi la « Médina de la Culture », indique le communiqué du festival.

F.B