La Nuit des Musées Tunisiens : Ouverture nocturne gratuite de 15 musées

15 musées tunisiens seront exceptionnellement ouverts le soir du 18 mai dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des Musées.

L’Institut national du Patrimoine et l’Agence de mise en valeur du Patrimoine et de Promotion culturelle (AMVPPC) organisent La Nuit des Musées Tunisiens, un événement qui clôturera en beauté la 31e édition du Mois du patrimoine qui a démarré le 18 avril et qui sera clôturé le mercredi 18 mai.

Le public aura l’occasion inédite de visiter une quinzaine de musée à travers le pays gratuitement demain soir (mercredi 18 mai). Les musées qui seront ouverts sont : Le Musée archéologique d’Utica à Bizerte, le Musée archéologique de Nabeul, le Musée archéologique de Kerkouane, le Musée de Nfidha, le Musée archéologique de Sousse, le Musée de Mahdia, le Musée archéologique d’El Jem, le Musée Habib Bourguiba de Monastir, le Musée de Ribat à Monastir, le Musée de Moknine, le Musée de Sidi Amor Abada, le Musée archéologique de Sbeitla, le Musée de l’Héritage traditionnel de Djerba et le Musée du Sahara de Douz.

