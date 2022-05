L’Isie solidaire avec ses agents visés par «des plaintes malveillantes» déposées par un ancien membre de l’Instance

Le Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a exprimé sa solidarité avec ses cadres et agents visés par des plaintes déposées par un ancien membre de l’Instance et dénonce «des tentatives de perturber le processus électoral et les préparatifs des prochaines échéances»

Dans un communiqué publié ce lundi 16 mai 2022, l’Isie a évoqué «des plaintes malveillantes», estimant que cela vise à instaurer un climat de peur et d’insécurité parmi ses agents, tout en dénonçant des «pratiques honteuses»

L’Isie, qui n’a pas précisé l’identité du plaignant, a également réaffirmé sa volonté de défendre ses agents par tous les moyens légaux, en ajoutant qu’elle n’hésitera pas à poursuivre «tous ceux qui se permettent de diffamer et/ de dénigrer ses membres».

Y. N.