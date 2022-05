Pr Lilia Zakhama avertit : un Tunisien sur trois souffre d’hypertension artérielle

Si, en Tunisie, un citoyen sur trois souffre d’hypertension artérielle (TA), soit près de trois millions d’adultes, les deux tiers des hypertendus ignorent qu’ils sont atteints de cette maladie dite «silencieuse», a déclaré la présidente de l’Association tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire (STCCCV), Pr Lilia Zakhama, professeure de cardiologie à l’hôpital FSI de Tunis.

Dans une déclaration à l’agence Tap, en marge de la journée portes ouvertes sur le dépistage de l’hypertension qui s’est tenue en marge de la Journée mondiale de l’hypertension, célébrée le 17 mai de chaque année, Pr Zekhama a mis l’accent sur la détection précoce de la TA. D’autre part, le STCCCV recommande aux personnes de plus de 18 ans de vérifier leur TA, affirmant que le dépistage devient obligatoire pour les personnes de 30 ans et plus.

Pr Zakhama a mis en garde contre l’hypertension artérielle, l’un des principaux facteurs de risque des maladies cardiaques, de l’insuffisance rénale et des accidents vasculaires cérébraux et cardiaques. Elle apparaît généralement avec l’âge, souvent accompagnée d’un excès de poids.

Source: Tap.