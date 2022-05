Tunisie : Arrestation d’une jeune femme soupçonnée de travailler dans le porno à distance

«Star de porno», voilà un métier qui fait peur aux constipés et qui est naturellement interdit dans un pays avec des lois aussi «schizophrènes» que celles de la Tunisie. Où regarder les sites pornographiques, via le net, est, en revanche, totalement accessible et légal…

Hier soir, une jeune femme a été maintenue en garde à vue, étant soupçonnée de travailler, virtuellement, depuis chez elle en Tunisie, pour des sites pornographiques internationaux.

Mosaïque FM rapporte que la jeune femme est originaire de l’une des régions intérieures et qu’elle est accusée de «fournir des services sexuels virtuels via des sites pornographiques mondiaux», et qu’en échange, on lui transfère de l’argent de plusieurs pays.

Ce sont les agents de la sous-direction de la prévention sociale (s’il vous plaît !), affilieé à la police judiciaire qui l’ont arrêtée, avant que le ministère public ne décide de la maintenir en garde à vue, pour prostitution et… (retenez-vous bien) «blanchiment d’argent».

C. B.Y.