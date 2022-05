Médina de Tunis : L’art NFT, une expérience digitale contemporaine à la galerie MONO

La galerie d’art contemporain MONO à la Médina de Tunis devient la première galerie physique NFT sur le continent africain et dans la région Ména. Une nouvelle tendance de l’art digitale qui s’offre au public tunisien au cœur de la Médina.

La curatrice Kenza Zouari et l’autrice et co-animatrice du podcast « Culture sans Filtre » Shiran Ben Abderrazzak se sont associées autour d’un projet artistique innovant, celui de la galerie MONO qui se veut une vitrine pour les œuvres NFT d’artistes émergeants et confirmés du continent africain et de la zone Mena.

Une nouvelle tendance dans l’art digital

L’art NFT (Non Fungible Token) est l’une des dernières tendances mondiales dans le monde de l’art digital. En pleine explosion, ces œuvres commencent à rivaliser avec l’art traditionnel, il s’agit de jetons numériques impossibles à dupliquer dans leur entiéreté, des actifs digitaux ayant émergé avec la technologie de la Blockchain.

« L’Art NFT (et plus largement l’art digital), existe depuis longtemps, mais l’année 2021 lui a donné une légitimité et on le voit aujourd’hui entrer comme un champ de l’art contemporain. Mono offre la possibilité aux passants et aux touristes de la Médina de pouvoir voir, au travers de son portail, de nouvelles œuvres régulièrement », indiquent les fondatrices de la galerie.

Des artistes avec une esthétique forte et une approche marquée

Toutes les deux semaines, la galerie accueillera une nouvelle œuvre NFT d’artistes ayant une « esthétique forte et une approche marquée. (…) Mono se présente comme un bug de la Matrice, un portail dimensionnel qui permet aux NFT de sortir au grand air et de s’imposer comme une expérience au plus grand nombre. Pour les artistes NFT, Mono sera une occasion de montrer leurs œuvres en dehors des initiés du monde des NFT.», explique Kenza Zouari.

Pour son premier événement, la galerie a choisi d’accueillir l’artiste graphiste sénégalo-libanaise Linda Dounia Rebeiz autour de son œuvre d’art génératif intitulée « Bauhaus Puzzle ». Basée à Dakar, Linda Dounia Rebeiz est une artiste pluridisciplinaire. Son travail s’articule autour de la construction sociale du pouvoir et de l’implication culturelle de sa répartition.

Cet événement inaugural sera accessible au public à partir de demain jeudi 19 mai et jusqu’au 2 juin au 26, rue du Pacha, au cœur du triangle d’or de la Médina de Tunis.