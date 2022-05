Tunisie Télécom fait son cinéma à Gabès

Gabès Cinéma Fen 2022, qui s’est déroulé du 6 au 12 mai 2022 est entré cette année dans sa quatrième édition. Dédié aux films issus du monde arabe et de la diaspora, ce festival est organisé pour amorcer le projet d’une tradition culturelle pérenne à Gabès.

La quatrième édition de « Gabès Cinéma Fen » a offert une fenêtre sur le monde, posé des problématiques écologiques et tendu la main à un « Cinéma Promesse ». Elle était un lieu de rencontre et d’échange autour des œuvres filmiques et des thèmes culturels qui en découlent.

Emanant de sa responsabilité sociétale qui repose sur l’inclusion culturelle et la proximité avec les Tunisiens là où qu’ils soient, Tunisie Telecom a renouvelé son engagement de partenaire officiel de Gabés Cinéma Fen pour la quatrième année consécutive à travers un soutien technique et financier.

Originalité, proximité et adaptation culturelle étaient les mots clés de cette action de sponsoring. En effet, l’opérateur national a fait vivre aux habitants de Gabès une expérience adaptée à leur mode de vie en leur permettant de suivre les films non pas dans les salles de cinéma mais en profitant du beau ciel gabessien.

L’opérateur a mobilisé un Ciné Bus pour assurer des projections de courts métrages tunisiens pour faire profiter les habitants de Souk el Menzel et de Corniche Gabès d’une belle escapade culturelle et d’une immersion dans le show du cinéma, dans le confort de leurs quartiers.

Tunisie Télécom l’acteur majeur du sponsoring culturel, depuis des décennies réaffirme encore une fois la place privilégiée qu’il accorde à la culture et à la satisfaction des attentes de sa clientèle dans toutes les régions.

Source : Communiqué.