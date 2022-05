Tunisair Express : Réouverture, le 2 juin 2022, de la ligne régulière Djerba-Tripoli

La compagnie Tunisair Express annonce la réouverture de sa ligne aérienne régulière Djerba-Tripoli à compter du 2 juin 2022. Le vol sera effectué à raison de deux fréquences par semaine, le jeudi et le dimanche.

Le choix de ces journées a été défini de sorte à permettre aux voyageurs libyens ainsi qu’à la communauté d’expatriés étrangers travaillant en Libye de venir passer le week-end à Djerba.

Ce vol s’adresse également aux voyageurs libyens se rendant à Djerba pour raisons touristiques ou médicales. Il permettra d’autre part aux opérateurs économiques de la région du Sud à se déplacer plus facilement vers Tripoli.

Tunisair Express a par ailleurs établi des horaires spécialement étudiés pour permettre aux voyageurs d’effectuer des vols en continuation, vers Tunis ou vers les autres destinations internationales desservies par la compagnie, notamment Malte, Palerme et Naples.

Par ailleurs, le site web de Tunisair Express, qui permet de réserver et d’acheter des billets en ligne, bénéficie désormais de nouvelles fonctionnalités et offre la possibilité pour le voyageur de modifier la date de son voyage et, en cas de désistement, d’effectuer la procédure de demande de remboursement directement sur Internet.

Communiqué