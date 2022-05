Tunisie : Abdelmajid Ezzar déplore «une trahison» au sein de l’Utap

Abdelmajid Ezzar a assuré aujourd’hui, jeudi 19 mai 2022, que c’est lui «le véritable président» de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap), compte tenu de son élection lors d’un congrès, et de la part d’un conseil central et d’agriculteurs.

Et d’ajouter, dans une déclaration accordée à Shms FM, que la séance qui a été organisée hier, au cours de laquelle l’élection de Noureddine Ben Ayed été annoncée à la tête de l’organisation agricole pour lui succéder, était une séance «illégale, tenue par quelques personnes ayant déclaré avoir un mandat du président de la république , Kaïs Saïed, pour nettoyer l’Utap, dont Ben Ayed».

Ezzar a, par ailleurs, indiqué que les problèmes avaient commencé lorsque le chef de l’État a convoqué 6 membres de l’union à une réunion, tout en l’excluant de celle-ci, avant d’inviter son adjoint au palais de Carthage.

Dans le même contexte, il a déclaré que sa relation avec Ben Ayed était bonne jusqu’à ce qu’il ait rencontré Saïed.

Ezzar estime, enfin, qu’il y a eu une trahison au sein de l’organisation agricole et une tentative de la diviser, de la frapper de l’intérieur, de l’affaiblir et de l’expulser.

C. B. Y.