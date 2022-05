Tunisie : Retour en images sur le démarrage du pèlerinage de la Ghriba à Djerba

Après deux ans d’interruption en raison de la pandémie du coronavirus, la synagogue de la Ghriba a accueilli ses pèlerins, venus par centaines, ce mercredi 18 mai 2022, à l’île de Djerba, au sud-est de la Tunisie

Selon Perez Trabelsi, président du comité d’organisation du pèlerinage de la Ghriba, cette année sera exceptionnelle, en affirmant qu’environ 5000 à 6000 pèlerins de différents pays sont attendus, notamment des personnalités politiques, des diplomates et des ambassadeurs.

Après la visite, à la synagogue, du ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine, la semaine dernière pour s’assurer de l’avancement des préparatifs et des conditions sécuritaires pour que l’évènement se déroule au mieux, c’est au tour, aujourd’hui, de la cheffe du gouvernement Najla Bouden de se rendre sur l’île, accompagnée du ministre des Affaires religieuses, Brahim Chaibi et du ministre du Tourisme, Moez Belhassine, pour donner le coup d’envoi officiel du pèlerinage.

Najla Bouden, qui a visité la synagogue avec Perez Trabelsi, ainsi que son fils, l’ancien ministre du Tourisme René Trabelsi, s’est réjouit du démarrage de cette manifestation religieuse annuelle : «La Tunisie unit… ce pèlerinage constitue le symbole de la tolérance et de la rencontre des civilisations et des religions et démontre que notre pays consolide les valeurs de la paix et de la coexistence».

De son côté, le ministre du Tourisme a souligné l’importance de cet événement qui marque le coup d’envoi de la saison touristique et estivale.

L’ambassade d’Allemagne à Tunis, a par ailleurs, annoncé ce soir la participation au pèlerinage de l’ambassadeur Peter Bruegel, qui s’est rendu, ce mercredi, à l’île de Djerba, qui a également accueilli des membres de l’Association tunisienne de soutien des minorités (ATSM).

«Plusieurs personnes pensent que seul un juif peut visiter la synagogue de la Ghriba ! FAUX, la synagogue est un joyau accessible aux visites tout au long de l’année ,à condition bien entendu de respecter le lieu de culte en se couvrant la tête et en portant une kippa le temps de la visite . Le pèlerinage est une période chargée et sécurisée (pour des raisons évidentes ) et l’une des périodes les plus fascinantes de l’année sur l’île! Tous les sens sont stimulés et c’est beau . Mais allez y au cours de l’année quand vous visitez l’île si ça vous intéresse», a notamment indiqué, de son côté, Yamina Thabet, la présidente de l’ATSM.

Y. N.